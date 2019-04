Comment les parents ou grands-parents doivent-ils réagir face à cette révolution alimentaire ? Comment distinguer la lubie passagère de la vraie philosophie de vie ? Les parents doivent-ils résister ou céder ?

Une ados végétarienne © Getty / fstop123

Que faire quand son adolescent souhaite devenir végétarien ?

C’est à dire, de ne plus manger de produits carnés. Un casse-tête quand les parents n’ont pas eux-mêmes opéré cette conversion à l’alimentation sans viande.

Comment bien négocier ce virage qui peut créer des dissensions dans une famille qui célèbre les plaisirs du gigot, du rosbeef et du poulet rôti ?

Comment réagir quand on a peur que son enfant en pleine croissance connaissent des carences nutritionnelles ?

Nous verrons si le régime végétarien est vraiment adapté aux adolescents ?

Et que faire s’ils souhaitent franchir un pas supplémentaire en devenant vegan ?

Si votre adolescent est devenu végétarien, si vous êtes un ado converti, n’hésitez pas à nous contacter au 01 45 24 7000, sur l’appli France Inter et sur la page Facebook de GBVF.

avec

Katia Raffarin , journaliste, auteure de Au secours, mon ado est végétarien paru chez ed.First

, journaliste, auteure de Au secours, mon ado est végétarien paru chez ed.First Emilie Laraison photographe, auteur et styliste culinaire, auteure de Cuisine végétarienne pour les nullissimes ed.First et et de Mon atelier Batch cooking menus pour ma tribu ed.First

photographe, auteur et styliste culinaire, auteure de Cuisine végétarienne pour les nullissimes ed.First et et de Mon atelier Batch cooking menus pour ma tribu ed.First Jean-Paul Curtay nutrithérapeute, auteur de Moins de viande ed Solar

Julien Bisson

Reportage

Antoine Ly a rencontré une adolescente végétarienne et son père carnivore. Eléonore a 17 ans et depuis 2 ans elle ne mange plus de viande. Un changement de mode de vie qui a obligé son père Manuel à adapter les repas.

Demain, on s’intéresse à quelques idées reçues sur les régimes, en compagnie du Professeur Irène Margaritis de l’Anses, de la médecin nutritionniste Catherine Lacroscnière et du biologiste Sylvain Duval. En dehors de raisons médicales, nos trois experts nous diront si faire un régime est dangereux et ne sert à rien.