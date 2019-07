Au delà des clichés, coup de projecteur sur une cuisine qui s’est élaboré entre les murs des maisons, une cuisine pauvre et locavore avant l’heure, transmise par les mères et grand-mère, mais aussi par les petits restaurateurs du coin de la rue avec leurs plats simples du terroir à manger sur le pouce.

Riz, tomates, fruits de mer : la cuisine italienne est colorée, diversifiée et apporte ses bienfaits à ceux qui veulent en profiter © Getty / Pinkybird

Quelle est l’essence de la cuisine transalpine ?

Comme beaucoup de Français, je ressens l’envie de déjeuner ou de dîner italien. Brushetta aux tomates confites et à la burrata. Frites de polenta. Foccaccia croustillantes au fromage de Ligurie. Paupiettes d’aubergines. Canelloni de ricotta au pistou d’estragon. Linguine aux palourdes. Rigatonis à la romaine. Tarte au citron et à la crème d’amande. J’arrête là, j’ai déjà pris 5 kilos…

Nous célébrons aujourd’hui les plaisirs et les bienfaits de la cuisine italienne. Quelles sont les grandes différences entre la cuisine du nord et du sud de la Botte ? Pourquoi la gastronomie italienne est-elle l’une des plus populaires au monde ? Comment ne jamais rater ses pâtes et ne pas en faire des nouilles molles et sans saveur ? Quels sont les grands bienfaits de la cuisine italienne, qui s’inscrit dans ce que les médecins appellent la diète méditerranéenne ?

Et puis, question fondamentale, la pasta fait-elle vraiment grossir ?

Autour de la table de GBVF :

- L’une des papesses de la cuisine italienne en France, Alba Pezone qui publie un ouvrage que tout le monde veut me piquer au bureau.

- Le journaliste François-Régis Gaudry.

- La diététicienne Alexandra Retion.

Mes complices aujourd’hui la journaliste Aline Perraudin et le professeur de philosophie Thibaut de Saint Maurice.

Merci à tous nos invités !

Bonus : la véritable recette des pâtes carbonara