La génération Z et le coronavirus © Getty / Klaus Vedfelt

Coup de projecteur sur les 18/25 ans, cette génération Z qui subit de plein fouet les conséquences économiques et sociales de la crise du coronavirus.

Une génération qui nous influence et qui nous apprend beaucoup dans tous les domaines. Environnement, question de genre, lutte contre le racisme, consommation, végétarisme, numérique, culture… On s’intéressera également aux relations entre les parents et les enfants de cette génération née après 1995…

Racontez-nous vos relations avec cette génération.

Et puis, nous avons surtout envie d’entendre les 18/25 ans !

Nicolas Charbonneau et Sophie Sachnine , auteurs de Vos enfants sont formidables ! (ed.Albin Michel)

, auteurs de Vos enfants sont formidables ! (ed.Albin Michel) Rémy Oudghiri , Sociovision

, Sociovision Loïc Yviquel, de So Good

de So Good Serge Héfez, psychiatre

La petite ordonnance philo de Thibaut de Saint Maurice