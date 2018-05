Le luxe qui provoquent attraction, répulsion, fascination, et jugements moraux ? Le luxe est-il forcément inutile et superficiel ? De quelle façon montre-t-il l’effort des êtres humains pour s’émanciper de la sphère du besoin et de la nécessité pour créer des produits rares et exceptionnels ?

Le luxe © Getty / ac productions

Le luxe, sert-il seulement à se distinguer si l’on penche plutôt du côté de Pierre Bourdieu ? Ou bien à mettre en scène une consommation ostentatoire, si l’on a bien lu La Théorie de la classe de loisir de l’Américain Thorstein Veblen ?

A quoi ressemblent les consommateurs du luxe en France ?

Une clientèle beaucoup plus hétérogène qu’on ne le croit… Et vous, quel que soit votre condition sociale, quelle est votre condition du luxe ? Quel est le genre de luxe qui vous rend heureux…

Marc Abélès, anthropologue et ethnologue, auteur d'Un ethnologue au pays du luxe ed.Odile Jacob

Reportage Antoine Ly

Antoine s'est intéressé à l’immobilier de luxe. Il s'est rendu pour nous dans un appartement à vendre, dans l’un des quartiers les plus cher de Paris. Il a fait appel à l’agence « John Taylor », spécialisée dans les biens de luxe. Jean-Philippe ROUX, le patron de l’agence, m’a fait visiter un petit bijou, un duplex dans le 8ème arrondissement de Paris.

