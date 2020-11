Des secrets qui se transmettent de génération en génération, qu’il s’agisse d’inceste, de suicide, d’enfant adultérin, de déshonneur, de crimes et de délits... Secret des origines, secrets de chambre à coucher, secrets de mort, secrets d’amours interdites...

Le silence et la honte tissent la maille des secrets de famille…

Des secrets qui peuvent nous gâcher l’existence, consciemment ou inconsciemment…

Ce matin on se pose ces questions :

Comme se transmettent ces cadavres dans le placard ?

Comment expliquer ces non-dits transgénérationnels ?

Quels sont les conséquences psychologiques ?

Faut-il forcément révéler ces secrets ?

Comment révéler ces mots interdits ?

Comment dire ces non-dits qui pèsent sur l’inconscient familial ?

Yvonne Poncet-Bonissol, psychologue clinicienne, psychanalyste, autrice de Secrets de famille : ces silences qui nous gâchent la vie (ed. Larousse)

, généalogiste Serge Tisseron, psychiatre, auteur de Les secrets de famille (ed. Que sais-je)

