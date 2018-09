Quelles sont les principales fonctions des vitamines ? À quoi servent vraiment les compléments alimentaires ?

Vous connaissez bien la star des vitamines, la vitamine C !La vitamine C, censée renforcer nos défenses immunitaires, nous rendre plus forts, nous donner de l’énergie. Des jus d’oranges, enrichis ou garantis en vitamines C, rendraient ces boissons presque aussi miraculeuses qu’un élixir. Des potions magiques qui vous promettraient de devenir un super-héro, vainqueur d’une dure journée de travail ou d’école.

Mais que sait-on vraiment des vitamines ?

Que sont ces substances méconnues, parées de toutes les vertus ?

Où les trouve-t-on naturellement et comment les industriels les fabriquent-elles ?

Quels sont leurs bienfaits et leurs dangers ?

Nous verrons par exemple que la vitamine A est très ambivalente : elle peut sauver de la cécité en cas de malnutrition prolongée mais peut également se révéler hyper toxique en cas de surdose ?

Les compléments en vitamines sont-ils vraiment nécessaires quand on est en bonne santé ? Ou faut-il les éviter ?

À l’occasion de la diffusion de l’excellent documentaire Vitamines : vérités et fantasmes ce mardi 25 septembre, au soir, sur Arte, on s’intéresse à ces composés essentiels à la vie mais qu’il faut manier avec précaution.

À l'antenne

Ali Rebeihi reçoit :

• Irène Margaritis, chef de l'évaluation des risques liés à la nutrition à l'ANSES : l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail)

• Catherine Lacrosnière, nutritionniste, auteure de Prévenir et soigner l’inflammation, paru aux éditions Hugo Publishing (septembre 2018)

• Sylvain Duval, membre de l’Association de Diététique et Nutrition Critique (ADNC) et de l'association Formindep "Pour une inFormation indépendante en santé", auteur du livre Le Guide des aliments, aux éditions Le Cherche Midi (janvier 2015)

Et comme chaque lundi, la chronique "Alors voilà" de Baptiste Beaulieu et Aline Perraudin, rédactrice en chef de Santé Magazine