émission du lundi 25 décembre

La vie est (parfois) un conte de Noël © Getty

Bonjour et surtout bienvenue à vous qui, peut-être en ce moment même, êtes en train de déballer les cadeaux sous le sapin… Comme à vous qui l’avez déjà fait hier soir, petits coquins… Ou encore vous, qui ne fêtez pas Noël, tiens… Quoiqu’il en soit, pour tous, flotte dans l’air, une drôle d’atmosphère… Mélange de souvenirs d’enfance, un peu de nostalgie, peut-être de mélancolie, et puis de la joie, sans doute, aussi… L’envie de se rassembler, en tous cas, de se tenir chaud, autour de la table du petit déjeuner, ou bien d’un feu de cheminée…

Alors ce matin, on va le faire, et, comme quand on était tous petits, on va fermer les yeux, ouvrir grand ses oreilles, écouter des histoires… Des histoires d’hommes, et de femmes, qui pourraient être vous, qui pourraient être moi… Parce que la vie ne fait pas toujours de cadeau, à un moment donné, on met tous un genoux à terre… Pour ceux que vous entendrez ce matin, c’est le corps qui lâche, c’est la guerre qui éclate, c’est la crise économique qui frappe… Le vent souffle fort, alors et la bourrasque menace de tout emporter. Mais non. On se redresse, on relève la tête, on continue d’avancer et… On sourit. Parce qu’un beau jour, ça y est, on a reconstruit une vie.

Invités : Sandrine Farrugia, Cyrille, Fawaz Baker et Eric Lobo.