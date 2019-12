L’enfance est bien-sûr un temps à jamais révolu mais nous verrons que l’esprit d’enfance reste une ressource perpétuelle nichée au fond de nous, et qu’il est possible de renouer avec cet esprit marqué par l’émerveillement et la curiosité. Avec Roger Pol droit

Comment préserver son esprit d'enfance ? © Getty / Kelly Sillaste

Comment retrouver son esprit d’enfance, c’est notre thème en ce jour de Noël…

Comme disait Nietzsche :

« l’enfance est innocence mais aussi négligence, c’est un recommencement, un jeu, une roue libre, un premier mouvement, un Oui sacré »

Avec nous ce matin le philosophe Roger Pol droit et le journaliste Marc Lecarpentier, ami de Sempé, le grand dessinateur de l’enfance, et pas que du Petit Nicolas….

Mes complices ce matin Eric Libiot et Guillemette Odicino.

Retrouvez plus d'infos sur la page de l'émission diffusée en direct le 7 avril 2017