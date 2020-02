Pourquoi il est important de savoir admirer ? Avez-vous du mal à éprouver de l'admiration ? Ce sentiment d'émerveillement présente-t-il des dangers pour soi-même ? Quelles différences entre admiration et idolâtrie ?

L’admiration c’est ce sentiment de joie, de plénitude face à une perfection, une beauté.

Ce sentiment d’émerveillement qui élève et qui attire vers plus grand que soi.

Dans nos sociétés où prévaut un hyper-narcissisme qui se mesure à la Bourse globale du moi, pour reprendre la belle formule de Carlo Strenger, l’admiration semble désuète.

Quelles sont les bases d’une saine admiration qui met en joie et qui pousse à l’action ?

Existe-t-il un risque à trop admirer ?

Quels sont les pièges de l’admiration quand elle se confond avec l’idolâtrie ?

L’admiration élève, mais que dire quand on admire la célébrité ou la richesse, alors que l’acte d’admirer est d’abord une expérience de la beauté sous toutes ses formes ?

Et puis, avons-vous vraiment envie de fréquenter un individu qui n’admirerait jamais personne ?

Une personne qui ne s’enthousiasmerait jamais pour une œuvre, un paysage, une idée, les qualités d’une autre personne…

Martin Legros, rédacteur en chef de Philosophie magazine

rédacteur en chef de Philosophie magazine Michel Crépu, écrivain, rédacteur en chef de La Nouvelle Revue française, auteur de L’admiration ed.Autrement

écrivain, rédacteur en chef de La Nouvelle Revue française, auteur de L’admiration ed.Autrement Laurence Devillairs, philosophe, Etre quelqu’un de bien ed.PUF

