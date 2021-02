La Hongroise Judit Polgar est sans doute la plus grande joueuse d’échecs de l’Histoire, elle nous dit ceci : "Il faut faire entrer les échecs dans les écoles, ils donnent des outils dans la vie : la logique, la résilience, savoir trancher, accepter une défaite, maîtriser l’euphorie d’une victoire, ça rend plus fort."

Et si les échecs étaient aussi une école de la vie ?

Avec le succès planétaire de la série Le jeu de la Dame, ce jeu multi-millénaire sans doute né en Inde connaît un formidable regain d’intérêt, avec des jeunes et des femmes notamment qui deviennent des pousseurs de bois comme se dénomme lui-même l’un de nos invités Denis Grozdanovitch.

Nous verrons ce matin pourquoi les échecs sont une formidable école de l’intuition, que contrairement aux idées reçues les grands mathématiciens ne font pas forcément les meilleurs joueurs d’échecs.

Et puis nous verrons quelles sont les vertus du jeu en général, qui nous reconnecte à notre enfance. Car comme le remarquait le philosophe Schiller : "L’Homme n’est pleinement lui-même que quand il joue".

