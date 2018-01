ravages des sucres ajoutés sur notre santé, à l’occasion de la sortie du film documentaire Sugarland. Pourquoi est-il nécessaire de se désintoxiquer du sucre, sans tomber dans une mise à l’index de cette substance qui nous fait tant de bien dès nos premiers pas dans la vie.

Le sucre © Getty

Et ce matin, à l’occasion de la sortie du film documentaire Sugarland de l’Australien Damon Gameau, en salle depuis hier, on s’intéresse aux ravages des sucres cachés sur notre santé.

Comment débusquer ces glucides bien planqués dans notre alimentation quotidienne, qu’il s’agisse des smoothies maison ou dans quantités de produits alimentaires, parfois insoupçonnables… Quels sont les effets délétères d’une surconsommation de sucres sur notre santé ? Sur notre organisme, notre psychisme, notre comportement, notre peau ? Quels sont les maladies qui nous guettent ? Comment se débarrasser de cette pulsion sucrée ancré dans nos modes de vies et notre culture ? Car nous vivons quasiment tous une grande histoire d’amour avec le sucre, pourvoyeur d’émotions agréables et de réconfort.

Et vous dîtes-nous si vous parvenez à traquer les sucres cachés dans votre alimentation ?

01 45 24 7000, par courriel, sur l’appli France Inter et sur notre page Facebook.

avec

Serge Ahmed directeur de recherche CNRS, neurobiologiste

Réginald Allouche diabétologue

Kyan Khojandi acteur, le narrateur de ce formidable documentaire Sugarland

Reportage Antoine Ly: Peut-on échapper au sucre quand on adore les pâtisseries ? Elle s’appelle « Les belles envies ». C’est une pâtisserie qui ne propose que des gâteaux ou des chocolats…sans sucre. Et à l’origine de ce concept, on retrouve une jeune femme de 29 ans. Elle s’appelle Alixe BORNON. Il y a 3 ans, elle a abandonné sa prometteuse carrière dans le droit du travail, pour se consacrer à la gourmandise sans sucre. Elle a donc passé un CAP de pâtisserie et elle a demandé conseil à un médecin, spécialiste du diabète. Il existe deux boutiques à Paris, dans le 5ème et 17ème arrondissements. Les pâtisseries coûtent entre 5 et 6 euros.

Partenariat Le 1 Julien Bisson

Demain nous recevons Meik Wiking, directeur d’un institut de recherche sur le bonheur au Danemark, et qui s’est intéressé au bonheur à travers le monde.