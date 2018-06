Tous hypocondriaques ?

Comment expliquer cette peur d’avoir contracté une maladie ou d’être affecté d’une pathologie… Quels sont les symptômes de cette peur de tomber malade ? Quel est le rôle d’Internet et des médias traditionnels dans la prolifération des hypocondriaques ?

Etes-vous hypocondriaque ? Anxieux à l’idée que les médecins vous découvrent une maladie, plus ou moins graves. Souvent considérés comme des malades imaginaires, les hypocondriaques provoquent le sourire, la moquerie, l’exaspération, et plus rarement la bienveillance des proches et des médecins… Ces anxieux chroniques sont beaucoup plus nombreux qu’on ne le croit… Au moins 8 millions et demi, si l’on se fie à une étude de l’IFOP en 2014.

Mais que recoupe exactement l’hypocondrie, sans doute la plus ancienne maladie du monde ?

Pourquoi devient-on obsédé par la santé, par le moindre symptôme émis par son corps ?

Quelles sont les maladies les plus redoutées, celles qui provoquent une angoisse démesurée ?

Comment soigne-t-on l’hypocondrie ?

Comment se débarrasser de cette anxiété qui abaisse la qualité de vie ?

avec :

Michel Cymès, médecin, Chers hypocondriaques… ed. Stock

médecin, Chers hypocondriaques… ed. Stock Baptiste Beaulieu, médecin généraliste pour son blog alorsvoila.com, Les mille et une vies des urgences ed. Rue de Sèvres

médecin généraliste pour son blog alorsvoila.com, Les mille et une vies des urgences ed. Rue de Sèvres Aurélia Schneider, Médecin, psychiatre, lauréate de la faculté de médecine de Paris, spécialiste en psychothérapies comportementales et cognitives, La charge mentale des femmes ed. Larousse

