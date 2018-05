Venez partager à la grande table d’hôte de Grand bien vous fasse, vos petits plaisirs du moment, des choses qui vous font plaisir, dans tous les domaines, des livres, des films, des séries, des musiques, des initiatives, des personnes inspirantes, des mets divers et variés, des faits d’actualités positifs ...

Et ce matin, je reçois quelques membres de la grande famille de Grand bien vous fasse…

Il y a l’oncle breton un peu grincheux mais qu’on aime bien quand même, la grande cousine de Nice avec qui on aimer passer des nuits à chanter du Véronique Samson en buvant du rosé avec modération, la marraine bienveillante qui adore les polars bien saignant, la belle sœur scandinave à l’humour pince sans-rire, le petit dernier intello qui fait tomber les filles…

Eric Libiot, Guillemette Odicino, Christine Ferniot, Christilla Pellé-Douël et Julien Bisson…

Ils sont tous là pour vous proposer quelques petits plaisirs variés qui vous feront du bien avant le week-end…

Et vous, venez partager vos petits plaisirs du moment à la grande table d’hôte de Grand bien vous fasse, qu’ils s’agisse de livres, de films, de séries télé, de musiques, d’initiatives positives, de personne inspirantes ou de mets divers et variés… Venez participez au grand mezzé

Et puis tout à l’heure, vous aurez la primeur du mot de l’année organisée par le Festival du Mot porté par Marc Lecarpentier…

Les petits plaisirs de GBVF

Julien Bisson :

- SÉRIE : Le retour de la série The Handmaid’s tale, qui renoue avec la dystopie, le combat féministe et la lutte contre le patriarcat religieux

- CUISINE : La côte de boeuf au barbecue (la moitié de mon fil instagram dimanche dernier, spéciale dédicace aux amis vegan). On pourra débattre de notre meilleure recette.

- LIVRE : L’édition de Moby-Dick en Quarto, avec les illustrations de Rockwell Kent

- EXPO : L’expo Klimt à l’Atelier des Lumières qui a ouvert il y a quelques semaines

Guillemette Odicino :

- SÉRIE : La série Downton Abbey

- PERSONNALITÉ : Cate Blanchett, grande présidente cannoise qui soutient les femmes ( collectif 50/50 pour 2020), aime Godard ( palme spéciale ) et le cinéma engagé et manifeste -Manifesto est en salles le 23 : comme ça j’ai à la fois le film d’actu, l’initiative, la personnalité inspirante etc…

- MUSIQUE : Supernature de Cerrone, le tube toujours d’actualité

- CUISINE : La tartine apéro Socca Niçoise

Christilla Pellé-Douël :

- LIVRE : Qaanaaq de Mo Malo, La Martinière .Le polar groenlandais qui déglace

- CUISINE : Une ode au clafoutis

- LIVRE : Ce bien qui fait du mal à l'âme de Michel Terestchenko Don Quichotte

- Mon Philip Roth préféré : La tache

Marc Lecarpentier :

- MOT DE L’ANNÉE élu par un jury présidé par Roland Cayrol, dans le cadre du FESTIVAL DU MOT.

- EXPO : expo de l’Orangerie (MONET ET ABSTRACTION AMERICAINE) qu’on peut compléter en allant à l’expo de Gérard Traquandi (galerie GODIN)

Eric Libiot

- FILM : Deux magnifiques coffrets 6 DVD + livre, Une histoire du western les cow-boys + Une histoire du western les indiens : que des classiques connus. GM éditions avec Carlotta

- LIVRE : La ressortie en nouvelle traduction de la trilogie d’Italo Calvino : Le baron perché, Le chevalier inexistant Le vicomte pourfendu

- CUISINE : le millas, gâteau à la citrouille. Le meilleur gâteau du monde (en gros).

Christine Ferniot

- LIVRE : Le secret des vietnamiennes de Kim Thuy chez Marabout, elle est romancière et follement gourmande, raconte dans ce livre des recettes chuchotées dans sa famille asiatique, donc du rêve, des histoires, des parfums, du goût et on peut même essayer de les faire ces recettes...

- LIVRE : Enfin, un roman noir et "natural writing" réédité en poche, chez Gallmeister, "Dans la forêt" de Jean Hegland, deux ados, une famille bizarre, l'isolement dans la forêt quand la civilisation s'éffondre, beau et poétique.

Lundi, dans notre émission santé, un thème qui intéressera Eric Libiot, l’andropause… Ce n’est pas un syndrome médical reconnu mais une réalité qui n’est pas non plus la ménopause des hommes…

Comment bien vivre cette période qui touche les hommes qui connaissent une baisse de testostérone…