Coup de projecteur sur la grande histoire entre les Français et leurs fromages… Pourquoi le Cantal, le Cabécou, le camembert sont-ils aussi importants pour la plupart d’entre nous ? Quelles sont les vertus nutritionnelles des fromages ? Comment les fabrique-t-on ? Comment composer un beau plateau ?

Le gastronome Brillat-Savarin écrivait qu’un dessert sans fromage était une belle à qui il manquait un œil.

Et je dois bien l’avouer, pour votre humble serviteur, il manque quelque chose à un déjeuner ou un dîner sans fromage, de chèvre de préférence, un sentiment d’inachevé, d’incomplétude dans l’ordonnancement du repas... Bref, un seul fromage me manque et mon repas est dépeuplé.

Comment expliquer cette histoire d’amour qui unit une grande majorité de Français à leur fromage ?

Nous verrons quelle est la différence entre un fromage au lait cru et un fromage pasteurisé ? Un fromage à pâte molle. A pâte pressée. A pâte persillée.

Comment bien les choisir ? Comment composer un beau plateau de fromage ?

Et puis, quels sont les bienfaits du fromage sur notre santé… Les intolérants au lactose doivent-ils s’en priver ? Le fromage fait-il vraiment grossir ?

Avec :

Danièle Gerken , rédactrice en chef de Elle à table

François Robin , crémier-fromager, meilleurs ouvrier de France, auteur du livre Le fromage pour les nuls (éditions First)

Arnaud Cocaul , médecin nutritionniste (par téléphone)

Pauline Bodin , passionnée de fromages qui tient le blog "Say Cheese"

Chronique Alors voilà Baptiste Beaulieu

Partenariat Santé Magazine Aline Perraudin

La recette d'Ali: "Pour ce midi, si j’étais chez moi, je passerai au grill des muffins anglais bio coupé en deux, légèrement beurré, avec posé dessus des tranches de chabichou au lait cru, un peu de miel d’acacia, quelques graines de moutardes et de coriandre moulu, sous le grill trois minutes, et hop avec une bonne salade de mâche et de noix…"

