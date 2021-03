Depuis plus d’un an, nous passons le plus clair de notre temps à la maison. Avec des bonheurs variés selon que l’on habite dans un grand espace avec jardin ou dans une studette sans balcon. Tous contraints de nous replier chez soi…

La tentation du repli sur soi © Getty / Brandon Colbert Photography

Tous contraints de nous replier chez soi…

De nous immerger dans un cocon réconfortant pour fuir des temps anxiogènes. Se lover dans une vie aussi confortable qu’un canapé rempli de coussins et de plaids… Vivre dans des espaces sécurisés, bien à l’abri d’une réalité déplaisante… On se demandera ce matin si nos sociétés risquent un durable repli sur elles-mêmes… Repli sur ses proches, sa communauté, ses affinités identitaires… On verra également si au niveau individuel, le repli sur soi nous éloigne d’une altérité jugés comme menaçante… Et vous, êtes-vous tenté par un repli sur soi à l’issue de la crise sanitaire, êtes vous atteint par le fameux syndrome de la cabane, cette peur de sortir de sa bulle protectrice… Ou au contraire, attendez-vous avec impatience de crever ces bulles qui vous étouffent !

Le standard vous est ouvert au 01 45 24 7000, vous pouvez également témoigner sur l’appli France Inter et sur la page Facebook de GBVF.

Avec

Vincent Cocquebert :

Il est journaliste et collabore notamment avec GQ, Glamour ou Stylist. Il est également rédacteur en chef de Twenty, un magazine consacré à la jeunesse. Observateur amusé des tics de ses contemporains, Vincent Cocquebert jette un regard lucide et tranchant sur notre époque et ses dérives.

Son dernier livre La Civilisation du cocon est paru aux éditions Arkhê le 18 mars 2021

Flavia Mazelin Salvi :

Elle est journaliste à _Psychologies magazine. S_pécialisée en psychologie et développement personnel, elle est également l'auteure de plusieurs ouvrages consacrés au zen et publiés aux éditions Presse du Châtelet. Elle est la créatrice de l'application « Zéro Stress ».

Aurélia Schneider :

Aurélia Schneider est une psychiatre française, spécialisée dans les thérapies comportementales et cognitives et auteure d'un essai sur la charge mentale.

La charge mentale des femmes et celle des hommes : mieux détecter pour prévenir le burn-out paru aux éditions Larousse, en 2018.