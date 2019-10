Des idées de voyages, des questions de jardinage, des envies et des recettes de cuisine, de cocooning, de séries TV... Petits conseils détente pour s'ouvrir les chakras, et lutter contre la sinistrose de cette fin de mois d'automne.

Jardinage d'automne © Getty / Johner Images Royalty-Free

Alors oui, la période n’est pas des plus riantes et personnellement, je ne sais pas ce que je préfère, entre la lumière qui baisse, les jours qui raccourcissent, cette petite pluie fine qui, la coquine, vient se glisser PILE là où vous pensiez être au sec...

Sans oublier la Toussaint, la fête des morts, et son cortège d’ombres zombiesques qui viennent nous rappeler à l’ordre au cas où nous viendrait malgré tout l’envie de sourire.

Oui. Je sais. Mais je sais aussi que la vie est toujours une question de point de vues, de choix, et d’histoires qu’on se raconte. Le point de vue, c’est que, comme tous les derniers vendredi du mois, on vous embarque, loin, oh très loin, jusqu’en Islande ou jusqu’à Gengis Kahn aujourd’hui.

Le choix, c’est de se dire qu’on peut aussi se faire la malle, aux Seychelles ou en Savoie, comme vous voulez. Et les histoires qu’on va se raconter, elles vous parlent d’une belle mère qu’on empoisonne à coup de pain d’épice et de fleurs qui ont le drôle de pouvoir de faire fondre la neige. Tout ça au coin du feu, avouez que ça va mieux…

Et là oui, on va rêver, on va ouvrir ses chakras, avec vous, qui nous écoutez… Vous pouvez nous rejoindre à tout moment, vous le savez. Des idées voyages, des questions jardinage, des envies de cuisine cocooning ?

Écrivez-nous, soit sur l’appli France Inter, soit sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Voire, allez, soyons dingue soyons fou, appelez nous, au 01 45 24 7000. Et n’oubliez pas, cette émission se fait avec vous.

