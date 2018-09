Quels sont les différents types de procrastination ? Comment expliquer cette envie de remettre au lendemain ? Comment arrêter, quand on sent que ça devient grave ?

Il y a parfois beaucoup d'inventivité dans les manières que nous avons d'éviter de faire ce que nous sommes supposés faire... © Getty / Redseal

J’aurai pu ne pas venir ce matin, remettre à plus tard la présentation de cette émission, rester couché, continuer à lire peinard Le Club des philosophes amateurs d’Alexander McCall Smith, regarder le troisième épisode de la première saison de la série Love, préparer un clafoutis à la poire ou encore courir après le temps qui passe sur les quais de Seine…

Mais, votre humble serviteur a préféré passer l’heure avec vous, et réfléchir à la question de la procrastination, cet art de toujours remettre au lendemain ce qui peut-être fait le jour même.

Comment expliquer la procrastination ?

Quels sont les différents types de procrastination ? Légère et sans conséquence, créative, heureuse, stimulante, ou au contraire, culpabilisante, source d’anxiété…

Une procrastination pathologique qui peut causer quelques dégâts : ne pas payer ses impôts, rater ses études, passer à côté d’une opportunité professionnelle, négliger sa santé…

Comment ne plus remettre au lendemain quand on sent que ça devient grave ?

Pour parler procrastination, Ali Rebeihi reçoit :

• Bruno Koeltz : médecin et thérapeute comportementaliste, et auteur de Comment ne pas tout remettre au lendemain

: médecin et thérapeute comportementaliste, et auteur de Comment ne pas tout remettre au lendemain • Diane Ballonad Rolland : coach certifiée, formatrice en "Gestion du temps et Equilibre(s)" et auteure de J'arrête de procrastiner

: coach certifiée, formatrice en "Gestion du temps et Equilibre(s)" et auteure de J'arrête de procrastiner • Charles Pépin : professeur de philosophie et auteur de La confiance en soi une philosophie

À l'antenne également, les chroniqueurs Alexandre Jollien et Marie-Laure Zonszain (partenariat Femme Actuelle)

Aller plus loin

Qu'est-ce que la procrastination ? L'anglais John Kelly explique pourquoi tout un tas de bonnes raisons qui empêchent tout un chacun de se mettre sérieusement à ce qu'il a à faire, dans ce court métrage :

Dans la tête d'un expert en procrastination : Tim Urban n'a jamais été capable de perdre l'habitude d'attendre la dernière minute pour faire quelque chose. Il nous emmène dans un voyage à travers les marathons YouTube, les spirales de Wikipedia et les périodes passées à regarder dans le vide, et nous encourage à réfléchir ardemment à ce que nous-même procrastinons, avant qu'il ne soit trop tard. À découvrir ci-dessous, dans la version originale anglaise, où bien, en français par là.