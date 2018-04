Quand nos parents, nos proches sont frappés par cette maladie neurologique. On s’intéresse aux aidants, qu’il s’agisse de la famille ou des soignants.

La maladie d'Alzheimer © Getty

Une pathologie qui touche plus de 900 000 personnes en France.

Avec l’allongement de la durée de vie, encore plus de personnes seront touchés dans les décennies à venir, sauf si un traitement curatif est découvert…

Cette maladie dégénérative a des répercussions sur l’entourage, souvent démuni et aux premières loges pour aider.

Mais comment la famille peut-elle accompagner un proche qui souffre ce cette pathologie ?

Comment accepter de devenir de son propre parent, le tuteur de son conjoint…

Comment supporter qu’un être que l’on aime perde ses facultés cognitives, ne se souvienne plus de vous, développe des comportements agressifs ?

Comment aider les aidants, souvent épuisés physiquement et psychologiquement ?

A partir de quel moment est-il nécessaire de placer un proche en institution ?

avec

Béatrice Gurrey journaliste au Monde, La tête qui tourne et la parole qui s’en va ed. Robert Laffont

Bruno Dubois Directeur du Centre des Maladies Cognitives et Comportementales à l’Hôpital de la Salpêtrière et Directeur de l’Institut de la Mémoire et de la Maladie d’Alzheimer (IM2A) de cet hôpital, Directeur Scientifique de la Fondation pour la Recherche sur Alzheimer

Serge Guérin sociologue, La guerre des générations aura-t-elle lieu ? ed. Calmann Lévy

Joël Jaouen, président de France Alzheimer et maladies apparentées

