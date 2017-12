Alors ce matin, séance de thérapie collective pour lui tordre le cou à cette satanée culpabilité, qui, quand elle est sur-dosée, a légèrement tendance à nous pourrir la vie, faut bien l’avouer.

La culpabilité © Getty / Juanmonino

Bonjour et bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse,

vous qui vous réjouissez d’avoir passé le premier round des fêtes et d’être encore en vie, vous qui vous dites, peut-être, en ce moment même, c’était bien, Noël, cette année. A part peut-être ce cadeau, que vous n’auriez pas du faire, c’était pas tout à fait à propos.

Et puis du coup, lui, il en avait peut-être un peu trop. Et elle ? Elle, vous l’avez un peu négligée.... Rien qu’à voir la tête du paquet, tellement mal ficelé, alors évidemment, vous n’aviez pas le temps, mais le temps, ça se prend, pour les gens qu’on aime, non ? Ou alors c’était la tourte, un peu trop cuite, ou alors cet au revoir, dit un peu trop vite. Quoiqu’il en soit ce matin, dans votre tête, ça s’agite… Et votre petit gendarme intérieur, lui, eh ben il s’en donne à cœur joie. Vous savez, celui qui vous tape sur les doigts, au moindre faux pas, réel ou supposé. Longtemps, on est allé voir le curé… Ou l’imam, ou le rabbin : toutes les religions ont tablé sur notre fort potentiel de culpabilité : il paraît que c’est génétique, il paraît que c’est inné…

Thérapie anti-culpabilité

Alors ce matin, séance de thérapie collective pour lui tordre le cou à cette satanée culpabilité, qui, quand elle est sur-dosée, a légèrement tendance à nous pourrir la vie, faut bien l’avouer.

Ce matin on s’allonge, tous, sur le divan de notre invité, le psychanalyste Saverio Tomasella, spécialiste de l’âme humaine, surtout si elle est un peu embuée.

spécialiste de l’âme humaine, surtout si elle est un peu embuée. Avec nous également, pour notre « chose vue » du mardi, Sophie Cadalen, qui nous dira comment, malgré tout, la culpabilité offre certains bénéfices à ceux qui en souffrent.

