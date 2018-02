De plus en plus de Français sont touchés par ces allergies. Qu’est-ce qu’une allergie alimentaire ? Et quelles sont les différences avec une intolérance et une fausse allergie ? Pourquoi augmentent-elles depuis un demi-siècle ? Quels sont les signes qui doivent alerter ? Comment savoir si on est allergique ?

halte aux allergies alimentaires © Getty / ollo

Et ce matin, je vous propose une émission consacrée aux allergies alimentaires…Arachide, lait, œufs, fruits à coques, crustacés… De plus en plus de Français sont touchés par ces allergies qui handicapent au quotidien avec des conséquences parfois dramatiques…

Qu’est-ce qu’une allergie alimentaire ?

Peut-on vraiment prévenir ? Comment se soigner ? Qu’est-ce qu’un allergène ? Quelles sont les différences avec une intolérance ? Qu’est-ce qu’une fausse allergie ? Comment s’établit le diagnostic ? Peut-on vraiment prévenir les allergies alimentaires ? Comment se soigner ? Quelle prise en charge ? Et comment bien vivre psychologiquement le stress de devoir faire en permanence attention ?

Vos questions et témoignages au 01 45 24 7000, par courriel, sur l'appli France Inter et notre page Facebook

avec

Jocelyne Jost, pédiatre, pneumologue, allergologue Hôpital Trousseau, Présidente de la Société française d'allergologie

pédiatre, pneumologue, allergologue Hôpital Trousseau, Présidente de la Société française d'allergologie Habib Chabane allergologue, Les allergies alimentaires ed.Vigot

allergologue, Les allergies alimentaires ed.Vigot Elisabeth Marshall, rédactrice en chef du magazine Sens et Santé, notre complice ce matin.

rédactrice en chef du magazine Sens et Santé, notre complice ce matin. Chronique de Roger-Paul Droit

Demain nous verrons que pour séduire, il est possible de s’inspirer des animaux, nous recevons demain les auteurs de Séduire comme une biche ou comment trouver le bon partenaire…. Jean-Baptiste de Panafieu et Jean-François Marmion…