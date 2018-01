Quels sont les facteurs pour être heureux?

Est-on heureux de la même manière à travers le monde ? © Getty

Comme tous les vendredis, on prend un peu de recul sur notre vie quotidienne… Et ce matin, je vous propose un petit tour du monde du bonheur…

Est-on heureux de la même manière à Rio de Janeiro, à Tulle, dans le désert du Sahara ou à New York? Quelles sont les facteurs de bonheurs qui restent invariables quelque soient les cultures ? Comment mesure-t-on le bonheur et peut-on comparer des pays économiquement et socialement différents ?

Meik Wiking (trad Robert Wolfenstein) fondateur de l'Institut de recherche sur le bonheur de Copenhague, Le livre du Lykke ed. First et réédition Le livre du Hygge ed.Pocket

Alexandre Jost président fondateur de la Fabrique Spinoza, think-tank du bien-être citoyen

Malene Rydahl spécialiste du bonheur, auteur de Le bonheur sans illusions ed.Flammarion

Chronique Guillemette Odicino

