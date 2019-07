C’est une activité qui ne coûte rien, sauf un peu de temps et une bonne paire de chaussures. Une expérience simple et à la fois totale comme l’écrit justement l’historien Antoine de Baecque. Nous verrons ce que soigne la marche, pourquoi elle est bénéfique pour notre esprit, quelle est la meilleure façon de marcher.

La marche, une activité qui ne coûte rien et qui fait du bien au corps comme à l'esprit. © Getty / Deimagine

Quels sont les bienfaits de la marche ?

La marche, un jeu d’enfant. Mettre un pied devant l’autre, qui met le corps et l’esprit en action. Une activité que nous exécutons sans y penser, mais qui permet de faire émerger mille et unes pensées. Des plus anodines aux plus géniales. Une activité physique aux bienfaits prouvés par la recherche scientifique et médicale.

L’Organisation Mondiale de la Santé recommande de pratiquer au moins 30 minutes par jour. Et mieux, 10 000 pas quotidien si vous êtes muni d’un diabolique podomètre qui pousse à marcher toujours plus selon certaines études.

Les participants

Le philosophe Roger-Pol Droit.

L’ostéopathe Jacques-Alain Lachant.

Mes complices aujourd’hui Christophe André et Julia Zimmerlich du mensuel Ça m’intéresse.

Programmation musicale

« Fixture picture » de Aldous Harding, 2019. « Tout s’assemble » de Djeuhdjoah et Lieutenant Nicholson, 2019. « These boots are made for walkin’ » de Nancy Sinatra, 1966.

Retrouvez également l'émission diffusée en direct le 2 mai 2017, cliquez ici !