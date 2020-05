On s'intéresse au plaisir et à la jouissance comme moteur de notre vie psychique. La distance physique entre les êtres, avec port du masque, renoncement aux embrassades, au serrage de mains, aux accolades et au rendez-vous intimes érotiques ont-ils été un frein ou un accélérateur de désir ?

Allons-nous vers la fin du plaisir ? © Getty / Arman Zhenikeyev

Le plaisir et la jouissance

"Il faut multiplier, les origines et les sortes de plaisir. On ne peut se satisfaire d'une seule source de plaisir."

"Le striatum est le lieu du plaisir dans le cerveau qui nous pousse à avoir toujours plus de plaisirs..."

"Il y a du plaisir aussi à contrôler nos désirs."

"Des contraintes liées au gestes-barrières (masques, distances entre les personnes) peuvent naître d'autres sortes de plaisir lié à la pudeur, et au respect des distances."

_"_Nous subissons un diktat de la dopamine."

Avec :

Gérard Bonnet, psychanalyste, auteur de Plaisir et jouissance (ed.InPress)

psychanalyste, auteur de Plaisir et jouissance (ed.InPress) Sophie Cadalen, psychanalyste

La personnalité du jour, son regard sur Le monde d'après :

Avec Marylin Maeso, philosophe, autrice de _Les lents demain qui chantent (_ed de L'Observatoire)

"Il semble que le monde d'après ressemble terriblement au monde d'après. On ne change pas le monde en quelques mois."

"Il y a une forme de procrastination : derrière la jolie formule du "monde d'après", il y a l'idée qu'après une crise, on a des changements radicaux. Or souvent, c'est plutôt un long processus avec des réformes qui va changer les choses."

"On a compris la force du commun grâce à cette crise."

"Une épidémie ne suspend pas les autres (complotisme, racisme...)"

(complotisme, racisme...)" Albert Camus peut nous aider à penser le monde d'après. Il nous incite à empêcher que le monde ne se défasse, dans le sens où les acquis, les avancées, ne disparaissent.

Répondeur #Maviedeconfiné-e

Le temps de cuisiner : "tartare de saumon" et "melon surprise"

Avec Grégory Cohen

Chronique Choses vues :

Avec : Christophe André