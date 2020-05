Le plaisir de la marche

Et si la marche était le bonheur à portée de tous ? Est-ce une pratique sportive ou spirituelle ? Une façon de se retrouver ? Mais aussi un peu de philosophie avec Michel Foucault et la surveillance d'Etat, et l'humour d'Alex Vizorek qui a la solution pour aider le secteur de la Culture en France.

"La marche rencontre un succès planétaire"

"C'est une façon de reprendre pied"

"C'est souvent un haut lieu de la transmission parents-enfants"

David Le Breton, sociologue, auteur de Marcher la vie, un art tranquile du bohneur ed.Metailié

Aller plus loin

ECOUTER | Quels sont les bienfaits de la marche ? Mettre un pied devant l’autre, qui met le corps et l’esprit en action. Une activité que nous exécutons sans y penser, mais qui permet de faire émerger mille et unes pensées. Des plus anodines aux plus géniales. Et La marche à pied dope la créativité : Qu'ont en commun Rousseau, Beethoven, Dickens, Socrate ou Darwin ? Tous aimaient déambuler plusieurs fois par jour.

Le temps de réfléchir : Penser le confinement avec Michel Foucault

LIRE | Aïda N'Diaye : Allons-nous vers un monde Allons-nous vers un monde liberticide ? Le confinement vu au prisme de la pensée de Michel Foucault

