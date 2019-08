Le déménagement est souvent vécu comme un grand moment de stress... ou pas ! S'il peut être ressenti comme une véritable rupture avec son ancien lieu de vie et une expérience difficile, certains aiment au contraire changer régulièrement et trouvent du plaisir à changer de maison ou d’appartement. À vos cartons !

Cartons pour un déménagement. © Getty / Morsa Images

Entre stress et plaisirs de déménager

Nous avons souvent à l'esprit cette quantité de cartons remplis qui s'empilent et qui n'en finissent jamais lorsque l'on quitte son domicile pour un autre ! On se dit tout de suite que ça va être physique et que cela fait une séance de sport gratuite dont on se passerait bien...

Entre les cartons déjà fermés sur lesquels on n'aura forcément oublié à un moment donné de marquer de quelles affaires il s'agit, et celles qui restent encore à ranger alors que le camion de déménagement est déjà garé sur le bord de la route gênant alors le reste des automobilistes... Et puis il faut remettre cela une fois arrivé chez son nouveau chez soi, ouvrir, déballer le calvaire effectué un peu plus tôt et recommencer... Bref, nombreuses sont celles et ceux qui vivent le déménagement comme une tare et un vrai calvaire dont ils se passeraient bien...

Mais pourquoi donc le déménagement ne ferait que des malheureux ? Car c'est aussi la transition vers une nouvelle vie, un nouveau chez soi, certains vivent leur déménagement avec un plaisir indescriptible ! Nombreux sont celles et ceux qui parfois enchaînent les changements et les déplacements car oui ils adorent ça pour une raison ou pour une autre et ne peuvent s'empêcher de bouger en permanence ! Et vous ? quel déménagement êtes-vous ?

Racontez-nous vos histoires de déménagement

