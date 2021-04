Et on s’intéresse à ces petites phrases qui peuvent faire mal… Des questions, des interrogations plus ou moins perfides, souvent maladroites qui peuvent constituer des micro agressions et qui portent en germe des conflits, en famille, entre amis, au travail, dans l’espace public ou dans le couple…

Ces petites phrases qui font mal © Getty / SDI Productions

L’humoriste Sophia Aram en répertorie quelques unes… Comme "vous fêtez les anniversaires dans ton pays ?" Ou bien "T’as tes règles ou quoi ?"

Pour sa part, la psychologue clinicienne Lisa Letessier a répertorié les petites phrases à ne pas dire dans son couple comme :

Tu es bien comme ta mère !

C’est bizarre parce qu’avec mon ex…

La professeure de psychologie sociale Dominique Picard nous aidera à répondre à toutes ces petites phrases. Alors certains rétorqueront que l'on ne peut plus rien dire et l’on vit à l’ère de de la victimisation généralisé et de l’offense permanente.

Et vous comment répondez aux petites phrases perfides ou maladroites ?

