Ca veut dire quoi, aimer, quand on a 3, 5 ou 8 ans ? C’est aimer comment, jusqu’où, à quel point ? Et à quel endroit ça coince, chez nous ? Chez vous, peut-être, allez savoir…

Quand nos enfants tombent amoureux © Getty / Enjoying Life

Vous êtes petit garçon, petite fille, et soudain, le cœur qui bat quand vous l’apercevez, le rouge qui monte aux joues quand on vous en parle, l’envie d’être tout le temps avec elle, ce sentiment de vide quand il n’est pas dans les parages… Ca y est ? Vous l’avez ? Vous vous souvenez ? La toute première fois où vous êtes tombé amoureux ? Vous n’étiez pas bien grand. Vos sentiments, pourtant, était déjà intenses, hein…

Aujourd’hui, vous avez des enfants, des neveux, des nièces, des filleuls et vous le reconnaissez, vous le voyez arriver, de loin, cet amour là. Et leur trouble… Vous trouble un peu, faut bien l’avouer. Vous avez du mal à mettre des mots dessus….Vous dites c’est pas de l’amour, pas vraiment, à cet âge là, c’est pour de faux, c’est pas sérieux, enfin voyons.

Et puis parfois, face à l’évidence, on plie

Les mots, on les trouve, mais ce sont nos mots d’adultes. On leur parle mariage, bébé, serments. Parce que c’est ce qu’on connaît, alors on s’appuie dessus pour comprendre ce qui leur arrive, qui fait que là, cet enfant là, il nous échappe un peu. Et si c’était ça, au fond, le problème ? Et si ce qui posait question c’était moins ce que ça leur fait d’être amoureux, mais ce que ça nous fait à nous de les voir aimer ?

L'un n'allant pas sans l'autre, on parlera des deux, ce matin…