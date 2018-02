pour séduire, il est possible de s’inspirer des animaux…

Accouplement de sauterelles © Getty

Et ce matin, je vous propose de nous pencher sur la séduction animale et humaine.

Sommes-nous vraiment dotés d’un total libre arbitre dans l’attirance entre deux êtres… Ou sommes-nous en partie programmés vers tels partenaires, à la manière des loutres ou des cerfs qui eux sont totalement soumis à des lois naturelles… Des lois qui s’imposent aux animaux, téléguidés par des parades amoureuses lors de périodes bien précises…

Et vous ? Pour choisir votre partenaire êtes vous plutôt comme les biches très sensibles à la force et au physique, misez-vous plutôt sur l’intelligence et le dévouement à la manière des perdrix des neiges femelles, ou bien êtes-vous prêts à sacrifier votre vie pour votre partenaire, à la manière de certaines araignées ?

Vous verrez ce matin qu’en matière de séduction animale les femelles ont très souvent le dernier mot…

Dites-nous si la séduction a encore un sens pour vous, à l’heure des applications de rencontres géo-localisées, s’il est devenu plus difficile de séduire après le séisme de l’affaire Weinstein et de ses répliques ?

De façon plus légère, racontez-nous comment il faut vous séduire ? Misez-vous sur le physique ou sur les sortilèges de la parole…

Et puis surtout, faites-nous partager vos secrets de séduction !

avec

Jean-François Marmion rédacteur en chef du Cercle psy et journaliste spécialisé en psychologie à la revue Sciences humaines

Et Jean-Baptiste De Panafieu, prof en sciences naturelles et spécialiste en biologie, auteurs de Séduire comme une biche ou comment trouver le bon partenaire ed. Salamandre

Chronique

