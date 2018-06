Aimez-vous partir en vacances avec vos amis, surtout si les enfants sont de la partie…

Partir avec ses amis en vacances © Getty / Patrick Foto

Et si on partait en vacances entre amis ?

C’est une question que l’on se pose souvent au moment de préparer l’été…

Est-ce d’ailleurs une bonne idée ?

Faut-il vraiment partir en vacances avec eux ?

Pourquoi les vacances entre amis sont souvent une épreuve de vérité ?

Où l’on découvre des défauts, des manières d’être et de faire qu’on n’avait pas vraiment vu…

Et que dire quand on part en vacances avec ses amis et LEURS enfants.

Où l’on se rend compte que l’on ne supporte pas vraiment les enfants des autres…

Les vacances mettent-elles l’amitié à l’épreuve ?

Pourquoi tant d’aigreurs, de disputes, d’envie et de jalousie qui se révèlent au grand jour ?

Comment faire pour que le paradis promis ne se transforme en enfer où l’on se brouille à vie ?

Quelles sont les lois fondamentales des vacances réussies entre amis ?

Vaut-il mieux partir en vacances avec de simples copains plutôt qu’avec ses meilleurs amis ?

Bref, comment réussir ses vacances entre potes sans s’étriper ?

Et vous, aimez-vous ou non partir en vacances avec vos amis, surtout si les enfants sont de la partie…

