Le microbiote de l’intimité féminine… Comment protéger la flore vaginale pour prévenir les infections et favoriser les bonnes bactéries…

Qui aurait dit, il y a encore dix ans que le microbiote intestinal deviendrait un sujet discuté à la machine à café ou entre la poire et le dessert…

Le Charme discret de l’intestin du Dr Giulia Enders a popularisé toutes ces bactéries bénéfiques ou pathogènes du gros et du petit colon…

Le microbiote, star d’une exposition à la Cité des Sciences et de l’Industrie…

Et aujourd’hui, c’est le microbiote vaginal qui commence à se faire une place dans les conversations médicales…

Nous verrons quel est le rôle de la flore vaginale, comme on l’appelait autrefois…

Une flore fondamentale pour la santé des femmes…

Le bon équilibre de ce microbiote joue un rôle essentiel pour éviter bien des infections…

Nous verrons comment équilibrer la flore de cette zone intime et fragile.

Avec

Jean-Marc Bohbot , médecin infectiologue et directeur médical de l’Institut Fournier

, médecin infectiologue et directeur médical de l’Institut Fournier Etienne Rica , journaliste, pour leur livre Prenez soin de votre microbiote vaginal ed.Marabout

, journaliste, pour leur livre Prenez soin de votre microbiote vaginal ed.Marabout Marie Veluire gynécologue-obstétricienne et sexologue, Je, tu, nous... Le couple, le sexe et l'amour ed.In press

