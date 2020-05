Pourquoi le jardin a-t-il de l'importance pendant le confinement ? Qu'ont redécouvert les Français avec la pratique du jardinage ? Les réponses du Jardinier en chef du Domaine national de Trianon et du Grand parc du château de Versailles, des recettes de cuisine, et le rôle de la question en philosophie et dans la vie

Pourquoi ? La question pour comprendre le monde © Getty / Giuseppe Lombardo / EyeEm

Pourquoi ? Une question pour comprendre le monde

Avec :

Philippe Huneman, philosophe, auteur de Pourquoi ? ed. Autrement

Extraits :

« Pourquoi, c’est à la fois la cause, la justification, et les raisons d’une croyance (das le sens tenir pour vrai). »

« Le pourquoi pose la question de l’absence de transparence de notre monde et de notre méconnaissance. »

« L’enfant pose sa première question avant un an en pointant du doigt vers un objet. »

« Quand l’enfant pose la question « c’est quoi ça ? » souvent c’est plutôt une façon de mieux connaitre le langage. »

La personnalité du jour, son regard sur Le monde d'après

Les Français ont redécouvert le jardinage pendant le confinement. Grâce à cela, il ont maintenu une activité physique, spirituelle, et ont pu parfois se nourrir. Avec Alain Baraton

Extraits de ce qu'il a dit :

"On avons depuis le jardin d'enfants jusqu'au cimetière une relation très forte avec les jardins."

"Le jardin est un lieu précieux de spiritualité et de méditation que l'on trouve dans toutes les religions."

"Je ne comprends pas pourquoi les parcs restent fermés à Paris alors que les centres commerciaux et les lieux de culte sont ouverts. Si on peut s'entasser sur le bitume, on peut le faire sur une pelouse. "

"Le jardin partagé est peut-être l'avenir de nos civilisations."

"Le jardin est un lieu de rencontre entre personnes d'origines variées."

Répondeur #Maviedeconfiné-e

Le temps de cuisiner : le croque-monsieur et crème au caramel

Avec Grégory Cohen

Chronique L'ordonnance Philosophique : "Faites une cure d'étonnement !"

De Thibaut de Saint Maurice