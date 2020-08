Et si la philosophie de Nietzsche pouvait nous aider au quotidien ? En quoi les concepts clés de son œuvre peuvent aider à nous sentir plus libres ? Ils nous rappellent en premier lieu que la joie et le tragique sont deux composantes indissolubles de la condition humaine.

Comment Nietzsche nous aider dans la vie ? © Getty / DigitalVision Vectors

Et si nous déclarerions un grand oui à la vie ? Oui aux choses de la vie les plus déplaisantes. Et oui, aux merveilles les plus enchanteresses de l’existence… Rassurez-vous, je vous épargnerai ici le catalogue de cet acquiescement sans faille… Je vous dirai en fin de saison si ce grand oui à la vie a été fructueux…

Nous ne ferons pas ce matin de Nietzsche un auteur de développement personnel, ni un psychologue… Quoi que, Nietzsche considérait, je le cite dans l’une de ses œuvres, Ecce Omo, que :

Avant moi la psychologie n’existait pas

N’hésitez pas à poser toutes vos questions sur Nietzsche au 01 45 24 7000, sur l’appli France Inter et sur la page Facebook de GBVF. Et si vous êtes nietzschéen, et que vous appliquez des pans de sa philosophie dans votre vie n’hésitez pas à nous contacter aussi !

Avec

Laurent Giassi, docteur en philosophie, auteur de Nietzsche de A à Z (PUF)

docteur en philosophie, auteur de Nietzsche de A à Z (PUF) Nathanaël Masselot, docteur en philosophie, enseignant et philothérapeute, auteur d'Agir et penser comme Nietzsche (ed.de l’Opportun)

► Guillemette Odicino, chef de rubrique cinéma chez Telerama, chroniqueuse sur franceinter et LeCercleCinema

► La chronique de Thibaut de Saint Maurice

► Au téléphone avec André Manoukian