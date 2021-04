Comment parler de religions, de spiritualité aux enfants et aux adolescents, à l’école et à la maison ? C’est cette question qui peut effrayer les parents et les enseignants, que nous avons choisie d’aborder ce matin…

Comment parler de religion et de spiritualité aux enfants ? © Getty / JGI/Tom Grill

Le fait religieux et les questions liées à la spiritualité traversent l’espace public et médiatique.

Les enseigner permet de mieux comprendre certains débats politiques et sociétaux… Des faits religieux qui irriguent l’actualité comme par exemple les affrontements entre Catholiques et Protestants en Irlande du Nord, ou entre Sunnites et Chiites dans le monde arabo-persique.

Détenir de solides rudiments d’histoire des religions permet également de mieux comprendre les rites et les pratiques… Pourquoi par exemple certains font le Ramadan en ce moment et d’autres se réunissent le vendredi soir pour célébrer le Shabbat.

Et puis les faits religieux sont de formidables outils de culture.

Cela permet de mieux comprendre par exemple les subtilités du plus grand tableau exposé au Musée du Louvre, Les Noces de Cana de Véronèse, ou encore les références religieuses dans la saga Harry Potter ou dans Superman.

Par ailleurs, sensibiliser les jeunes aux spiritualités et aux sagesses venues d’Orient permet de s’ouvrir à d’autres manières de voir le monde…

Comme le rappelle l’un de nos invités Frédéric Lenoir dans son nouveau conte initiatique.

Ce matin nous prenons un peu de recul, en essayant de transmettre aux enfants et aux adolescents le goût des faits religieux ou de la spiritualité, que l’on soit croyant, athée, ou agnostique, bref devenir plus libre et critique, en pleine conscience !

Avec :

David Groison, rédacteur en chef du magazine Phosphore. Concepteur éditorial du podcast « Oh my God ».

rédacteur en chef du magazine Phosphore. Concepteur éditorial du podcast « Oh my God ». Isabelle Saint Martin, directrice de l’IESR (Institut Européen en Sciences des Religions) et directrice d’études à l’Ecole pratique des Hautes-Etudes. Elle a écrit Peut-on parler des religions à l école ? paru aux éditions Albin Michel le 4 septembre 2019.

directrice de l’IESR (Institut Européen en Sciences des Religions) et directrice d’études à l’Ecole pratique des Hautes-Etudes. Elle a écrit paru aux éditions Albin Michel le 4 septembre 2019. Frédéric Lenoir, philosophe, sociologue et écrivain. Il est docteur de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS). Son dernier livre Juste après la fin du monde est paru aux éditions Robert Laffont le 8 avril 2021.

