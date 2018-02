Et ce matin, on s’intéresse au bon et au mauvais narcissisme, comme il existerait un bon et un mauvais cholestérol…Qu’est-ce que le narcissisme ? Est-il forcément synonyme de vanité, de nombrilisme et de culte du moi ?

Et si le narcissisme avait aussi de bons côtés ? © Getty

Pourquoi certains s’empêchent-il de prendre soin d’eux, de façon un peu égoïste alors que d’autres sont ivres d’eux-mêmes, dans la vraie vie et sur les supports numériques ?

Quels sont les bienfaits d’un narcissisme bien tempéré ?

Comment dompter ce moi moi moi je sur-dimentionné qui peut agacer et nous couper des autres ?

Et vous dîtes-nous quels sont les bienfaits et les méfaits du narcissisme contemporain ?

avec

Fabrice Midal , philosophe, Sauvez votre peau ! ed.Flammarion

François de Smet , philosophe, Lost égo ed. PUF

Hélène Vecchiali, psychanalyste, Moi moi et moi ed.Marabout

Sans oublier en fin d'émission Pas son genre, la chronique de Giulia Foïs

Demain on s’intéresse à la question du temps avec le physicien Carlo Rovelli

Et vous dîtes nous si vous avez l’impression que le temps s’accélère avec l’âge ? Racontez-nous si vous êtes angoissé par l’écoulement du temps ? Quel est votre rapport au temps. Et si vous avez des enfants en vacances, qu’ils n’hésitent pas à nous poser des questions sur le temps !