Son œuvre est immense. Son existence, plus grande que la vie… De son vrai nom Balssa, Balzac. Né en 1799, mort en 1850, une courte vie, intense, aux ambitions démesurées. Il est devenu l’emblème absolu du roman français.

Bigger than life comme disent les anglo-saxons.

Balzac, bienfaiteur de l’humanité en composant une Comédie humaine qui a donné naissance à des personnages inoubliables, vivants, à la psychologie complexe. Des archétypes de la nature humaine qui fonctionnent à merveille 170 ans après la mort de leur géniteur, et qui continuent à nous parler, à nous ressembler…

Eugène de Rastignac, Lucien de Rubempré, Vautrin, Jean-Joachim Goriot ou encore Eugénie Grandet.

Des personnages habités par les grandes structures qui gouvernent le monde…

Et puis il y a Balzac, lui-même, qui a bien des égards est un homme de notre époque, obsédé par la célébrité, la reconnaissance et bien sûr la recherche de l’amour. Balzac, notre frère humain, qui a accumulé les échecs, et qui paradoxalement, a réussi sa vie.

C’est la thèse de l’une de nos invités, la romancière et essayiste Titiou Lecoq.

Et vous, racontez-nous votre lien avec l’œuvre de Balzac ? Est-ce un mauvais souvenir d’école ? Un bonheur de lecture une fois devenir adulte ? Quels sont les personnages de Balzac qui vous parlent le plus ?

Dans quelle mesure il vous a permis de mieux comprendre la comédie humaine et sociale.

