Ce n’est pas un syndrome médical reconnu mais une réalité qui n’est pas non plus la ménopause des hommes… Comment bien vivre cette période qui touche les hommes qui connaissent une baisse de testostérone…

Ce phénomène biologique assez méconnu, qui touche certains hommes… Et qui se traduit par une très nette baisse de la testostérone à partir de la cinquantaine… L’andropause est-elle un mythe ou une réalité ? Peut-on vraiment la comparer à la ménopause ? Quels sont ses symptômes, ses effets physiques et psychologiques ? Est-il possible de ralentir ce processus ? Est-ce un processus irréversible ? Quelles sont les méthodes médicamenteuses ou naturelles pour accompagner au mieux les effets de l’andropause ? Au-delà de l’andropause, comment remédier à certains aspects du vieillissement masculin, comme la baisse du désir…

François Desgranchamps, chef du service d'urologie de l'hôpital Saint-Louis, auteur de La prostate on en parle ed. Hachette

chef du service d'urologie de l'hôpital Saint-Louis, auteur de La prostate on en parle ed. Hachette Christophe de Jaeger , Médecin spécialisé dans l’étude et la prise en charge du vieillissement. Chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Paris. Auteur du livre Longue vie aux Editions Télémaque.

, Médecin spécialisé dans l’étude et la prise en charge du vieillissement. Chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Paris. Auteur du livre Longue vie aux Editions Télémaque. Alain Héril, psychanalyste, sexothérapeute, auteur de Je fantasme donc je suis ed. Eyrolles

