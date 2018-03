Qu'est-ce qu'un bon parent ?

Qu'est-ce qu'être de bons parents ? © Getty / Mikolette

Les parent et l’enfant parfaits, ça n’existe pas !

Avec le succès grandissant de l’éducation bienveillante, nous espérons tous une merveilleuse harmonie avec nos enfants, avec en ligne de mire des jours heureux qui ressembleraient aux pages d’un catalogue Ikéa… Mais cette quête de perfection est-elle viable sur le long terme ? Pourquoi cette vague d’éducation positive peut-elle culpabiliser les parents ? Peut-on rester tout le temps des pères et des mères bienveillants ? A-t-on raison de vouloir élever des enfants parfaits ? Quelles sont les dérives, les effets pervers de cette quête ? Les parents qui acceptent leur imperfection et celle de leurs progénitures, sont-ils plus heureux que ceux qui sont obsédés par une parentalité plus que parfaite ?

Et vous que pensez-vous de cette quête du parent et de l’enfant parfait ?

