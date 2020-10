L’un n’empêche pas l’autre. Comment faire pour que les écrans n'empêchent pas nos enfants de regarder le monde… et au contraire, comment peuvent ils devenir les meilleurs alliés des parents?

Enfant qui joue au jeu vidéo © Getty

Ils s’appellent Fortnite, animal crossing, sim city, super mario, tetris ou minecraft… ils ont longtemps représenté un truc étrange pour les parents, vaguement dangereux… peut être parce que les parents n’y connaissaient pas grand-chose, ils n’avaient pas tout ça quand ils étaient gamins…

Aujourd’hui, les parents jouent, comme, un français sur deux aux jeux videos… aujourd’hui ils ne sont plus diabolisés, mais ils continuent de susciter des interrogations à juste titre, combien d’heures par jour ? ne sont ils pas trop violents ? est ce que ça ne va l’empêcher de voir ses amis ? Est ce que son cerveau ne va pas se liquifier à force de jouer, et son pouce, tripler de volume ?

On se demande dans GBVF comment bien encadrer la pratique du jeu video… on se rassure aussi, les addictions existent, mais elles sont très très rares… on attend vos questions, vos réactions et vos scores au tetris

avec

Michael Stora, psychologue, co fondateur de l’OMNSH (Observatoire des Mondes Numériques en Sciences Humaines)

Anna Bressan co-fondatrice de Red Studio, un studio de jeux vidéo indépendant et graphiste de métier. Et également élue représentante de collège Image et Son de l'Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo (AATJV).

David Groison, rédacteur en chef de Phosphore

