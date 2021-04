Comme le disait ce bon vieux Lichtenberg : « Il en est de l’esprit comme de la musique : plus on l’entend, plus on exige de subtiles nuances ». Mais, en ce moment, dans le débat public ou sur les réseaux sociaux, c’est le martèlement de la grosse caisse plutôt que la subtilité du piccolo qui se fait entendre.

Les bienfaits de la nuance © Getty / Richard Morrell

Comment expliquer que la nuance soit devenue inaudible ?

Que le moindre débat électrise la pensée et vous contraigne de choisir un camp, blanc ou noir, en oubliant la possibilité du gris clair ou du gris foncé. En faisant le choix de la nuance, il vous sera reproché d’être un Bisounours, ou de faire le jeu du camp d’en face.

Bref, perdant sur tous les tableaux…

Nous essaierons de comprendre ce matin pourquoi le climat idéologique est devenu irrespirable, pourquoi il est devenu si difficile de faire preuve de tempérance et de subtilité ?

Comment tenir bon face au manichéisme, à la brutalité de certains débats où l’on s’interdit de reconnaître que l’autre peut avoir raison.

Avec :

Martin Legros, rédacteur en chef de Philosophie Magazine.

Dans son numéro de décembre-janvier dernier Philosophie Magazine a consacré tout un dossier aux bienfaits de la nuance avec ce titre en une : "Plaidoyer pour la nuance (quand tout le monde veut en découdre)"

Jean Birnbaum, journaliste et essayiste français, directeur depuis 2011 du Monde des livres, supplément hebdomadaire du journal Le Monde. Il est l'auteur de Le Courage de la nuance paru aux éditions du Seuil le 11 mars dernier.

Marylin Maeso, normalienne, agrégée de philosophie et spécialiste d'Albert Camus.

Nous accueillons également Ismaël Khelifa l'animateur TV de l’émission "Echappées Belles" sur France 5. pour son étonnant Tedx intitulé Pourquoi je choisis d'être un bisounours qui évoque les bienfaits de la nuance.

Et nous retrouvons la chronique de Giulia Foïs Pas son genre.