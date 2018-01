Comment soigner les douleurs chroniques

Douleur chronique: quelles sont les solutions?

Et ce matin on s’intéresse à la douleur chronique, ces sensations pénibles qui font mal et qui persiste trois mois ou plus… Qu’il s’agisse de douleurs dorsale, articulaire, musculaire, abdominales, de migraines permanentes, des conséquences d’une intervention chirurgicale, d’une sclérose en plaque, de graves brûlures, des conséquences d’un cancer ou encore d’un accident vasculaire cérébral… Près d’un cinquième de la population française est touché, sans compter les répercussions dans la vie des proches… Comment expliquer la douleur chronique ? Est-elle une fatalité ? Comment faire pour mieux la supporter ? Voire l’éradiquer ? Pourquoi faut-il parfois s’inspirer des fakirs pour moins souffrir ? Comment recouvrer une bonne qualité de vie en complément des médicaments ?

Patrick Giniès, médecin anesthésiste et responsable d’une équipe médicale dédié à la douleur au CHU de Montpellier

Didier Bouhassira, neurologue à l'Hôpital Ambroise Paré au sein d'un Centre d'évaluation et de traitement de la douleur et chercheur à l’Inserm, L’anti-douleur ed. du Cherche midi

