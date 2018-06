Personnalités inspirantes, recettes de cuisines réconfortantes, parfums, livres, films, musiques, séries télé, ouvrages de psychologie ou de philosophie. Il y a ce matin, comme un air de dernier jour de classe. Ce jour où les profs sortent les jeux de société...

... Et mangent avec les élèves du marbré au chocolat et du jus d’orange. Avec nous quelques membres de la famille de Grand bien vous fasse qui partagent quelques petits plaisirs variés, façon mezzé...

Autour de la grande tablée du studio 621…

L’oncle breton qui ressemble à un ours grincheux, et qu’on adore pour son franc parler… Eric Libiot…

La grande cousine de Nice qui a bien pris le soleil, avec laquelle on chante du Véronique Sanson, en buvant quelques lichettes de rosé… Guillemette Odicino…

La belle-sœur pince sans-rire, à l’humour british, adepte des longues balades en forêt, avec son chien Marius… Christilla Pellé-Douël…

Le petit dernier intello et beau gosse, qui fait tomber les jeunes filles en fleur et les mamies pas encore fanées… Julien Bisson…

La bonne copine cinéphile et féministe qui n’hésite pas à balancer des uppercuts aux porcs machos… Marie Sauvion…

Et la pièce rapportée, au faux airs de boy scout, toujours enthousiaste et qui pourrait être le meilleur ami de Tintin et de Spiderman… Olivier Delcroix…

Allez, faîtes péter le standard, en partageant un plaisir qui vous fait du bien !

Une personne inspirante…

Un livre de psycho ou de philo qui a changé votre vie…

Un plat réconfortant à partager…

Une chanson qui vous rend heureux…

Un film ou une série qui vous transporte de joie…

Un roman, une BD, un recueil de poésie qui vous fait dire, tout de même, que la vie vaut vraiment la peine d’être vécue !

Les conseils d'Eric Libiot

CINEMA : A genoux les gars et Bécassine!

CUISINE : Le secret de la bonne cuisson à l’eau des pommes de terre

POLAR : Mamie Luger par Benoît Philippon, Equinox, Les Arènes

SPECTACLES : Bouvard et Pécuchet de Jérôme Deschamps (à Paris) et le spectacle de l’extraordinaire magicien Yann Frisch dans Le paradoxe de Georges à Lyon

Les plaisirs pour l'été de Christilla Pellé-Douël

POESIE : Le recueil de poèmes La vitesse foudroyante du passé de Raymond Carver

CUISINE : Le rod grod med flot danois.

POLAR : Qaanaaq de Mo Malo groënlandais

ESSAIS PSYCHO : Le prix Psycho de l'essai pour mieux vivre sa vie 2018 : Et toujours, elle m'écrivait, de Jean-Marc Savoye, Albin Michel. C’est le formidable récit de sa psychanalyse par l'auteur, avec les commentaires de son psy, Pierre Grimbert. Et de Jacques André : L'inconscient est politiquement incorrect.

Marie Sauvion présente

DVD : Phantom Thread, qui vient de sortir en dvd

REPLAY : en replay sur Arte, le documentaire Enfants du 209 rue Saint Maur de Ruth Zylberman

FILM AU CINEMA : le blockbuster chouette de l’été : Sans un bruit

LIVRE : Le Lambeau de Philippe Lançon.

Julien Bisson aime

BD : Moins qu’hier, plus que demain, de Fabcaro, qui appuie encore sur le génie comique après Zaï zaï zaï zaï, en démontant la vie conjugale et amoureuse. ► Regarder la leçon de dessin de Fabcaro :

LIVRE : un récit, La note américaine de David Grann

SÉRIE : Westworld, qui vient d’achever sa deuxième saison

CUISINE : La ratatouille des riches

(ROMAN : « My absolute darling » de Gabriel Tallent, prix America 2018).

Guillemette Odicino suggère pour un été réussi

MUSIQUE : Summer Son de Texas

CUISINE : les bons petits trucs de la salade de pommes de terre

PERSONNALITÉ : Patty Jenkins

ODEUR : Tout ce qui sent la figue

