Et ce matin on s’intéresse aux enfants de moins de 6 ans. Comment leur parler de certains sujets quand on est parents, grands-parents, frères, sœurs, professionnels de la petite enfance et de l’école maternelle…

Comment aborder certains sujets avec les enfants ? © Getty / PhotoAlto/Sandro Di Carlo Darsa

Comment dire à un tout-petit qu’on a perdu son doudou, que l’on va déménager, qu’un membre de la famille est gravement malade, que ses parents vont divorcer ou que le petit chat est mort…

Selon les âges, comment parler de ces évènements de la vie, quels mots employer, que doit-on éviter de dire ?

Bref comment parler juste aux enfants ?

Car comme le remarquait Françoise Dolto :

Les enfants sentent juste, et il est donc important de leur parler vrai.

Et vous comment vous y prenez-vous pour parler de certains sujets délicats avec les tout-petits ?

avec :

Marie-Noëlle Clément , psychiatre, psychothérapeute, auteure de : Comment te dire ? ed.Pocket

, psychiatre, psychothérapeute, auteure de : Comment te dire ? ed.Pocket Anne Lucas , infirmière, puéricultrice

, infirmière, puéricultrice Bernadette Lavollay, pédiatre et formatrice en périnatalité auprès des maternités, auteure de Les vrais besoins de votre bébé ed. Les arènes

