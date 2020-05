Le regard de l'écologiste et collapsologue Cyril Dion sur l'après-confinement. Et que lire ? Que voir à la télévision ? Au cinéma ? Et que cuisiner ? Ce week-end : les conseils des chroniqueurs de Grand bien vous fasse.

Le réalisateur écologiste Cyril Dion pour la projection du film "Demain" en 2015 à Sarlat-la-Caneda © Getty / Dominique Charriau/WireImage

La personnalité du jour, son regard sur Le monde d'après :

avec Cyril Dion

Le temps de réfléchir : "Que sera le monde d’après ?"

Marianne Chaillan : "Cette question a fleuri très rapidement et reçu de nombreuses réponses, des plus optimistes jusqu’aux plus pessimistes. Certains espèrent un changement radical de paradigme économique. D’autres jugent, quant à eux, que le monde d’après sera semblable au monde d’avant, et même, qu’il sera pire encore." => LIRE | Philo : que sera le monde d’après ? par Marianne Chaillan

Répondeur #Maviedeconfiné-e

Les conseils culturels des chroniqueurs de GBVF

Le temps de regarder un film avec Guillemette Odicino qui a pioché Une étrange affaire, et Des enfants gâtés de Bertrand Tavernier dans la filmographie de Michel Piccoli. Et pour rendre hommage à Guy Bedos, elle suggère de revoir Nous irons tous au paradis. Pour ce week-end son conseil : Seules les bêtes de Dominik Moll, un film qui n'a pas eu le succès qu'il méritait qui confronte misère affective et misère tout court entre Abidjan et Le Plateau des Causses.

Il a vu également un court métrage de Martin Scorsese pensé et réalisé à New York pendant le confinement : Lockdown Culture With Mary Beard

Le temps de cuisiner :

Avec Grégory Cohen direction le restaurant Le Prince noir de Vivien Durant