Toutes vos questions sur le réchauffement climatique, l’effondrement. Nous évoquerons notamment la plainte contre l’Etat français pour inaction climatique…

Cyril Dion, écrivain, réalisateur, poète et militant écologiste français © AFP / Joêl Saget

Nous ferons notamment le point sur la plainte déposée contre l’Etat pour inaction climatique, sur le dernier rapport de l’Organisation météorologique mondiale qui constate une accélération du réchauffement de la planète.

Et puis nous vous expliquerons de façon claire et pédagogique ce qu’est l’effondrement, une théorie qui fait de plus en plus d’adepte... L’effondrement, c’est « ce processus à l’issue duquel les besoins de base comme l’eau, l’alimentation, le logement, l’habillement, l’énergie, ne seront plus fournis à un coût raisonnable, à une majorité de la population par des services encadrés par la loi ».

Nous verrons si ce processus est vraiment irréversible ? Et comment l’affronter ?

Avec

Cyril Dion, militant écologiste, réalisateur du film Demain (2015), et auteur du Petit manuel de résistance contemporaine (2018)

