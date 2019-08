Nouveau rendez cette année sur Grand bien vous fasse ! Régulièrement le vendredi je vous propose une émission consacrée aux loisirs et à la maison : voyage, décoration, jardinage, cuisine...

Pour ce premier numéro, on parlera des jardins, des arbres, des plantes qui ont sacrément soufferts de la canicule et de la sécheresse.

Comment sauver ce qui peut encore l’être ?

Le spécialiste Philippe Collignon, professeur d’horticulture nous délivrera quelques conseils.

On verra également ce qu’il faut planter en ce moment dans son potager.

Zoom également sur deux fruits de saison , le raisin et la figue, en compagnie de la journaliste Nathalie Hélal .

, le raisin et la figue, en compagnie de la journaliste . Gavin’s Clemente Ruiz du Routard nous proposera quelques destinations pour ceux qui partent en septembre, ça concerne un quart des Français.

Des conseils qui valent aussi pour ceux qui veulent partir le week-end pour bien déconnecter… Nous irons en Anjou et dans le Mercantour. Et puis nous évoquerons quelques meubles et objets de décoration vintage, très en vogue, avec la cofondatrice d’un célèbre site de brocante, Charlotte Cadé.