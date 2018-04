Quelles ont les questions gênantes, taboues que vous n'osez pas aborder avec votre médecin ? Comment se lancer pour y remédier ?

Vos questions inavouables sur la santé © Getty

Soyons catégorique : le sujet de ce matin concerne tout le monde. Oui, même vous. Tout le monde a déjà eu un problème de santé suffisamment gênant pour ne pas oser en parler à un médecin. Voilà qui devrait nous rassurer : ça concerne tout le monde, donc on n’est pas seul. Oui, sauf qu’on ne le sait pas tant qu’on n’en a pas parlé. Et si on essayait de piétiner ce cercle vicieux ? Aucun désagrément n’a le droit de nous gâcher la vie sous prétexte qu’il est niché sous nos aisselles ou dans notre intestin. Les questions gênantes, insolites ou inavouables que personne n’ose poser à son médecin sont les bienvenues. Ce sera l’occasion de s’interroger sur le sens des tabous en médecine, sur la place de l’humour quand il faut dédramatiser… et on parlera aussi sans doute du rôle d’Internet : car là aussi, vous êtes comme tout le monde : à chaque tracas gênant, vous filez sur le web.

Pour en parler, Dorothée Barba reçoit :

