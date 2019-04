Nous rendent-elles vraiment plus fort ? Apprend-on vraiment d’une rupture ? Comment surmonter la douleur physique et psychique ?

Comment les ruptures amoureuses nous transforment-elles ? © Getty / Malte Mueller

Vous et moi, sommes tous nés d’une rupture.

Séparés du ventre maternel…

Projetés dans un monde nouveau, plus froid et plus hostile.

C’est la rupture matricielle…

La première d’une longue série.

Ruptures amicales, professionnelles, amoureuses, familiales…

Rupture avec son ancienne vie…

Sans oublier les deuils, les accidents et les maladies…

Depuis toujours et jusqu’au bout du tunnel, les ruptures rythment nos vies…

Nous verrons de quelle façon elles nous transforment en profondeur…

Avec un focus ce matin sur la séparation amoureuse…

De quelle façon ce cataclysme intérieur nous affecte-t-il d’un point de vue physique et psychologique ?

Nous rendent-elles vraiment plus fort, ces ruptures ?

Qu’apprend-on vraiment de ces déchirures de vies ?

Comment accepter et surmonter la violence du manque ?

Et vous, racontez-nous comment une rupture vous a transformé en profondeur ?

Comment avez-vous surmonté la douleur physique et psychique d’une séparation ?

Ali Rebeihi reçoit :

Claire Marin, philosophe, Rupture(s)

Colombe Schneck, écrivaine, La tendresse du crawl

Egalement à l'antenne les chroniques de Sophie Cadalen et Marie-Laure Zonszain (Partenariat Femme Actuelle)

