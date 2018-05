Comment les marques nous racontent-elles des histoires pour vendre leur produits et leurs services ? Comment les marques parviennent-elles à capter notre attention grâce à ce fameux storytelling ? Comment réussir à raconter une bonne histoire ? Quelles sont les règles fondamentales pour ne pas se planter ?

Comment les marques nous racontent des histoires ? © Getty / Erik Dreyer

Depuis la nuit des temps et notre prime enfance, nous aimons les récits, les histoires qui nous éclairent sur vous et moi, l’origine du monde, la condition humaine, nos fantasmes, nos désirs les plus profonds… Et les marques comme Apple, Google, Nike, Ikéa ou Coca-cola savent comment nous séduire, nous capturer dans leurs filets grâce à une chose : l’art d’inventer et de raconter des récits, autrement appelé storytelling.

Avec :

Guillaume Lamarre , consultant, formateur, directeur artistique et auteur de La voie du créatif, Ed.Pyramyd.

, consultant, formateur, directeur artistique et auteur de La voie du créatif, Ed.Pyramyd. Frank Tapiro, Publicitaire, PDG de l'agence Hémisphère Droit, auteur de Pourquoi la vache qui rit ne pleure jamais Ed.Albin Michel

Nous attendons vos questions et commentaires au 01 45 24 7000, sans oublier l’appli France Inter et la page Facebook de l’émission.

Et demain, nous recevons Cyril Dion, le co-réalisateur du documentaire Demain. Il publie Petit Manuel de Résistance contemporaine.

Cyril Dion attend toutes vos questions au 01 45 24 7000.