A l’extérieur et à l’intérieur de nos maisons… le cas des pesticides, de la pollution de nos maisons, des perturbateurs endocriniens.

Les substances chimiques qui nous empoisonnent © Getty / Witthaya Prasongsin

La semaine dernière, nous avons consacré une émission à la pollution atmosphérique qui nous tue à petit feu…

Ce matin, coup de projecteur sur les substances toxiques qui nous empoisonnent, au-delà de certains seuils…

Dans les pesticides bien sûr mais également, dans les meubles neufs, les appareils électroniques en surchauffe, les peintures murales, les jouets, les matelas, produits d’entretiens, vêtements synthétiques…

Dans nos habitations, nos lieux de travail, l’air peut être saturé de molécules délétères comme les phtalates, le bisphénol, les PFC, les retardateurs de flammes, qui sont tous des perturbateurs endocriniens.

Des substances chimiques qui interfèrent avec l'action des hormones chez l'être humain…

Nous verrons quels sont les effets de ces toxiques légaux sur notre santé ?

Pourquoi sont-ils réglementés a minima ?

Que peuvent faire les citoyens pour agir contre la prolifération de ces substances délétères ?

Que faire au quotidien chez soi pour y échapper ?

Toutes vos questions sur les substances toxiques qui nous empoisonnent au 01 45 24 7000, sur l’appli France Inter et la page Facebook de GBVF.

avec

Fabrice Nicolino, journaliste, Nous voulons des coquelicots ed. Les Liens qui Libèrent, soutenez le mouvement sur le site Nous voulons des coquelicots

Henri Boullier sociologue, Toxiques légaux ed. La découverte

Barbara Demeneix, biologiste, spécialiste mondiale des perturbateurs endocriniens, Cocktail toxique ed.Odile Jacob

Tel : Elisabeth Chesnais journaliste à Que choisir

Tel : Benjamin Douriez rédacteur en chef adjoint de 60M de consommateurs

La petite philosophie de la vie quotidienne Thibaut de Saint Maurice

