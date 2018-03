Quel sens donner à notre existence ? Recherchons-nous vraiment le bonheur ? Avec Douglas Kennedy, l'écrivain américain adulé des lecteurs français, auteur de "L’homme qui voulait vivre sa vie", de "La Poursuite du bonheur" ou dernièrement de "La Symphonie du Hasard"…

Douglas Kennedy à la Foire de Paris en 2007 © Getty / Ulf Andersen

Et comme chaque vendredi, je vous propose de prendre un peu de recul avec notre vie quotidienne pour mieux comprendre les sens et non sens de notre existence.

L’auteur de L’homme qui voulait vivre sa vie, de La Poursuite du bonheur ou dernièrement de La Symphonie du Hasard…

Douglas Kennedy qui publie en poche un essai autobiographique qui parlera à tous… Toutes ces grandes questions sans réponse…

Quel sens donner à notre existence ?

Recherchons-nous vraiment le bonheur ?

Pourquoi on se raconte autant d’histoires ?

Pourquoi faut-il accepter la roulette du hasard pour mener sereinement nos vies ?

avec Douglas Kennedy,

et

Christilla Pellé-Douël, journaliste Psychologies magazine, Ces livres qui nous font du bien ed.Marabout

Partenariat L'express Eric Libiot

Chronique Guillemette Odicino

